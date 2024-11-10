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انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين - أخبار كلمتك

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انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً - تنطلق اليوم، فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024، والذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ، حتى  11 نوفمبر 2024، تحت عنوان"رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، وذلك تحت رعاية  كل من  رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.

أهداف ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع وسيتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة.

الرقابة المالية: 9.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال أغسطس 2024

إقامة المسابقة الرياضية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام السادس

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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