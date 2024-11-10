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الرئيسية مال واقتصاد

6 شركات تتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - أخبار كلمتك

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6 شركات تتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر قائمة أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:08 صباحاً - تصدرت 6 شركات قائمة أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع..وجاءت كالتالي:

البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 22.4 مليار جنيه. 

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه. 

فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 10.3 مليار جنيه. 

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 5 مليار جنيه. 

الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه. 

اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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