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باجاج كيوت، مواصفات أغرب سيارة في مصر - أخبار كلمتك

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باجاج كيوت، مواصفات أغرب سيارة في مصر - أخبار كلمتك

باجاج كيوت، مواصفات أغرب سيارة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - تتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس، العديد من الأخبار حول “باجاج كيوت” أغرب سيارة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الاقتصادية، وبديلة التوك توك داخل المجمعات السياحية. 


زودت السيارة بمحرك سعة 217 سي سي وهي تأتي بأربعة أبواب و4 أحزمة أمان من أجل حماية الركاب في داخل السيارة والسيارة بمحرك 1 سلندر و2 بوجيهات وهي بالتالي سيارة موفرة في استهلاك الوقود. 

 

ومحرك السيارة حقن وقود وليس كربراتير ويمكن للسيارة الصغيرة الوصول لسرعة قصوى تبلغ 70 كم في الساعة كما تعمل بتبريد المياه وناقل حركة مانيوال من 5 غيارات أمامية وغيار واحد خلفي.

يمكن ملء تانك السيارة بالكامل بـ 150 جنيهًا ويمكن بهذا المبلغ قطع مسافة 550 كم، ولا تستخدم السيارة تشحيم للكبالن ولا يتم تغيير الزيت.

ويعمل محرك السيارة بنظام حقن الوقود كما أن السيارة صغيرة ويمكنها حمل 3 أفراد في الكنبة الخلفية مع راكب آخر بجانب السائق. 

كما أن السيارة حديد بالكامل عدا الأبواب مع شاسيه أحادي بدون لحامات وسرعة العداد 100 كم. كما أكد التجار أن البيع كاش وبالتقسيط مع شركة حالًا أو عبر مشروعي. 
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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