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أسعار الذهب في البورصة تسجل أكبر تراجع أسبوعي - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في البورصة تسجل أكبر تراجع أسبوعي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في البورصة تسجل أكبر تراجع أسبوعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر مع تقييم المستثمرين لتأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.30 دولار للأونصة عند الساعة 09:17 بتوقيت جرينتش، وتراجع 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 2696.30 دولار.

 

تراجع البلاتين والفضة والبلاديوم 

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 31.54 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 988.30 دولار. ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1013.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.

 

تخفيض الفائدة الأمريكية

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، سعر الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى نهج حذر تجاه اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وقال جيروم باول رئيس المجلس إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير في "المدى القريب" على السياسة النقدية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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