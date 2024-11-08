%85.3 نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما، الأمريكية للتنمية: نستهدف تعزيز مشاركة المرأة بالاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:14 مساءً - تسعى اجهزة الدولة الى تمكين المرأة اقتصاديًّا، فضلا عن الجهات والمؤسسات التنموية التى تعمل على هذا النهج من خلال طرح عدد من البرامج والأنشطة التي تنعكس على ريادة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في مجالات الاقتصاد.

و تلعب المرأة دورًا رئيسيًّا في تنمية المجتمع إلا أنه لا تزال تواجهها بعض المعوقات في سوق العمل كتراجع نسبة مشاركتها في هذا السوق مقارنة بالذكر طبقا للاحصائيات الواردة من جهاز الاحصاء.

نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل

وترصد بيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ أن عددًا من المؤشرات والتي تتمثل في أن نسبة مساهمة المرأة بلغت 15.9% من إجمالي قوة العمل "15 سنة فأكثر" مقابل 69.6% للذكور.

معدل التشغيل للإناث المشتغلات

وأشارت الإحصاء أن معدل التشغيل للإناث المشتغلات "15 سنة فأكثر" سجل 13.1%، مقابل 66.3% للذكور.

وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.

معدل البطالة للإناث

وسجل معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4.7% للذكور.

يمنى مصطفى: مشروع أعمال مصر يركز على تمكين المرأة وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد

و اكدت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اهمية الدور المحوري الذي تلعبه مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة

واشارت أن "مشروع أعمال مصر"، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، ويسعى إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد. جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر قمة كاريرها 2024، والذى يناقش فرص تمكين المرأة في الشرق الأوسط وإفريقيا،والذى عقد مساء اليوم الجمعة ويستمر على مدى يومين



وأشارت إلى أن برنامج "أعمال مصر" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى إحداث زيادة كبيرة في إيرادات المبيعات والاستثمارات بين المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء

وقالت ان ذلك يأتى من خلال التركيز على عدة مجالات تأتي التكنولوجيا على رأسها، ويعمل البرنامج بالاشتراك مع منظومة من المؤسسات ومقدمي خدمات الأعمال والجمعيات التجارية والمؤسسات الحكومية الداعمة، لتقديم منتجات وخدمات جديدة تُمكِّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من تلبية متطلبات السوق بشكل أفضل، وزيادة مبيعاتها مع التركيز على تمكين المرأة في كافة المجالات بما يدعم مساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

جيسي رضوان: تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح

أكدت جيسي رضوان، الرئيس التنفيذي لاحدى منصات تمكين المرأة اقتصاديا، أهمية تمكين المرأة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في عالم العمل المتغير، مشيرة الى اهمية تعزيز تمكين المرأة ومساعدتها على ممارسة دور فعال في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديًا

واوضحت اهمية تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال تطوير المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال وإلهام التغيير الإيجابي في سوق العمل، مشيرة إلى أن "كاريرها" ملتزمة بتوفير منصة شاملة للنساء، تمكنهن من التواصل والتعلم والنمو، وتساعدهن على تحقيق أهدافهن المهنية.

تمكين المرأة اقتصاديًا عبر التكنولوجيا المالية"

و على جانب اخر اكد خبراء الاقتصاد الرقمى خلال جلسة نقاشية حول "تمكين المرأة اقتصاديًا عبر التكنولوجيا المالية"، اهمية فرص ريادة الأعمال للمرأة في عصر التكنولوجيا المالية بما يُمكّنها من إنشاء مشروعها الخاص والاستفادة من التكنولوجيا المالية في إدارة أعمالها وتوسيعها.



وأكد الخبراء،أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشددين على أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف.

واشار الخبراء الى اهمية التكنولوجيا المالية والتى تساعد فى تضييق فجوات الشمول المالي وإزالة العقبات التي تؤثر بشكل خاص على النساء، فضلا عن ضرورة العمل على رفع الوعي حول أهمية التكنولوجيا المالية ودورها الفعال في تحقيق التنمية، حيث توفر التكنولوجيا المالية حلولًا مبتكرة تسهل على المرأة الوصول إلى الخدمات المالية، مثل الحسابات المصرفية والقروض، مما يساهم في تمكينها اقتصاديًا.



التكنولوجيا المالية تمكن النساء من استخدام حساباتهن المالية من المنزل

و قال محمد الفقي خبير الاقتصاد الرقمى، إن التكنولوجيا المالية تساعد بالفعل في تضييق فجوات الشمول المالي من خلال إزالة بعض العقبات التي تؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تمكن التكنولوجيا المالية النساء من استخدام حساباتهن المالية من المنزل أو أي مكان أخر وهو ما يساعدها على تحقيق النجاح المهني".

واشار الى اهمية تحقيق الشمول المالي فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديًا.

أهمية تدريب النساء على استخدام التكنولوجيا المالية



وعلى جانب اخر اكد إسلام درويش، خبير الاقتصاد الرقمى ،أهمية تدريب النساء على استخدام التكنولوجيا المالية وتمكينهن من دمج هذه التقنيات المتقدمة مع نماذج أعمالهن لتحقيق النمو والتوسع المهني، فضلا عن التركيز على أهمية رفع الوعي حول أهمية التكنولوجيا المالية ودورها الفعال في تحقيق التنمية.





و على جانب اخر رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة من التوزيع النسبي للنساء العاملات بالمهن المختلفة والتي جاءت كالتالي:

- مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات.

- مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%.

- بلغت نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%.

- بلغت نسبة المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%.

- نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%.

- كانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2%.

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