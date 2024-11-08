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بنك كريدي أجريكول يعلن توقف خدمات بطاقات الائتمان والخصم المباشر غدا - أخبار كلمتك

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بنك كريدي أجريكول يعلن توقف خدمات بطاقات الائتمان والخصم المباشر غدا - أخبار كلمتك

بنك كريدي أجريكول يعلن توقف خدمات بطاقات الائتمان والخصم المباشر غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:08 مساءً -  أعلن بنك كريدي أجريكول أنه سيتم تحديث النظام البنكي للبطاقات غد السبت 9 نوفمبر الجاري من 12 ص وحتى 9 ص.

وأوضح البنك أن خلال هذه الفترة سيتعذر استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر، منوها إلى أن ذلك في ظل سعي البنك الدائم لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

ومن جانب آخر وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

 

تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 جاء ذلك بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، وميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي البنك من مجموعة كريدي أجريكول العالمية والمكتب الإقليمي وبنك كريدي أجريكول مصر. 

 

خطة الحكومة لمضاعفة الاستثمارات 

 وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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