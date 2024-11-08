مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي - أخبار كلمتك

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى لبيبا اليوم - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى لبيبا اليوم - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 01:03 م 11/8/2024 1:03:41 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

 أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 60 إلى 80 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق