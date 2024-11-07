فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - ارتفاع أسعار السجائر، قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار التبغ المسخن اعتبارا من غد الجمعة 8 نوفمبر.

وجاءت الأسعار طبقا للمستند الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه كالتالي:

نسخة من المستند الذي حصلت كلمتك على نسخة منه

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