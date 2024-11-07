ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:50 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 31147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 38651 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% عند مستوى 13680 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 8245 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 11445 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% عند مستوى 3226 نقطة.

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