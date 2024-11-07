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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:50 صباحاً -  ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل  تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 31147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 38651 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42%  عند مستوى 13680 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 8245 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16%  عند مستوى 11445 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49%  عند مستوى 3226 نقطة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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