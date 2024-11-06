تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أطرف 4 لقطات شهدها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا (فيديو) - أخبار كلمتك

أطرف 4 لقطات شهدها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مات جيتز وزيرا لـ العدل وماركو روبيو لـ الخارجية - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مات جيتز وزيرا لـ العدل وماركو روبيو لـ الخارجية - أخبار كلمتك

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024 - أخبار كلمتك

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار لحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط  سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396.4 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بجنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 395.2 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق