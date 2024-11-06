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سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - سجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، داخل الأسواق نحو 30160 جنيها بعد أن كانت تسجل نحو 30800 جنيه فى التعاملات الصباحية.

وهوى سعر الجنيه الذهب اليوم وبالتزامن مع حسم الانتخابات الأمريكية بقيمة 640 جنيها دفعة واحد.

الزيادة فى سعر الجنيه الذهب فى شهر أكتوبر 

 وكان  سعر الجنيه الذهب ارتفع خلال الشهر الماضي بقيمة تتجاوز 1680 جنيها في الأسواق المحلية.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام  نائبة الرئيس الحالي “كامالا هاريس”، وعودته في ولاية ثانية للبيت الأبيض. 

انخفاض العقود الآجلة للمعدن الأصفر 

 كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر حسب “سكاى نيوز ” بنسبة 2.4% أو 66.1 دولار إلى 2683.6 دولار للأوقية وتراجع السعر الفوري للذهب 3% إلى 2661.28 دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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