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الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بنحو 30 جنيها، بجميع الأعيرة صباح تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث. 

اقرأ التالى: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

 

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سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

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سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3300 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

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سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2566 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2200 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1650  جنيهًا للبيع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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