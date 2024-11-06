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تراجع أسعار سيارات سيات أتيكا 90 ألف جنيه - أخبار كلمتك

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تراجع أسعار سيارات سيات أتيكا 90 ألف جنيه - أخبار كلمتك

تراجع أسعار سيارات سيات أتيكا 90 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - شهدت أسعار سيارات سيات تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر على عكس ما جرّت العادة، خلال الأشهر السابقة، وشمل التراجع أسعار سيارات سيات أتيكا موديلات 2025 مما يساهم في تنشيط مبيعات السيارات.

 

أسعار سيارات سيات أتيكا 2025 خلال نوفمبر بمصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات كافة الموزعين والتجار بتراجع  أسعار السيارات ما بين 30 حتى 90 ألف جنيه، كالتالي:
 

أول فئة ستايل غير متوفرة.
 

ثاني فئة ستايل بلس بسعر مليون و799 ألف جنيه بدلًا من مليون و890 ألف جنيه بتراجع 91 ألف جنيه.
 

اكسبريانس WO غير متوفرة.
 

إكسبريانس فرش جلدي بسعر مليون و999 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و30 ألف جنيه بتراجع 31 ألف جنيه.
 

فئة FR غير متوفرة. 

مواصفات محركات سيارات سيات أتيكا 2025

حصلت سيارات سيات أتيكا على محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبما يمكن السيارة من التسارع الي 100 كم في الساعة في 8.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم في الساعة مع معدل استهلاك وقود إجمالي 6.2 لتر لكل 100 كم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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