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سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - أسعار السجائر اليوم، يحرص المستهلكون على معرفة ومتابعة أسعار السلع ومنها السجائر.

 

أسعار السجائر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
 وتستعرض  فـيتـو  في السطور التالية أسعار السجائر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في الأسواق للمستهلكين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.
كليوباترا بوكس (10): 27 جنيها.
بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.
فايسروي / بال مال: 60 جنيها.
مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.
ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وشهدت أسعار السجائر الرسمية في مصر  ارتفاعا رسميا مساء أمس. 

زيادة أسعار السجائر

 واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في اجتماعه المنعقد، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من الأمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع

أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها.
ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.
ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية. مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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