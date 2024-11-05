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سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، ما بين ارتفاع أسعار الكتاكيت وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وانخفاض بعض الأنواع وفقًا للسعر المعلن من الشركات.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 33 و33.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو من 18 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 1.25 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين من 11 جنيها إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 14 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت أربو من 42.5 جنيه إلى 43 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر كتكوت كب نحو 44.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كتكوت روص من 39 إلى 42 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 44 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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