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ارتفاع الطماطم والبسلة، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

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ارتفاع الطماطم والبسلة، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الطماطم والبسلة، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 01:00 م 11/5/2024 1:00:24 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

 أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 17 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 جنيهات إلى 11 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 35 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 7 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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