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الرئيسية مال واقتصاد

البنك المركزي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة الرئيسى عند 4.35% - أخبار كلمتك

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البنك المركزي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة الرئيسى عند 4.35% - أخبار كلمتك

البنك المركزي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة الرئيسى عند 4.35% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:41 مساءً -   بنك الاحتياطى الأسترالي، أبقى  بنك الاحتياطى الأسترالى على سعر الفائدة الرئيسى ثابتا عند 4.35%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما، فى خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع.

 

 

قرار تثبيت الفائدة يعكس استمرار التضخم المرتفع وعدم استقرار التوقعات الاقتصادية

وأوضح البنك، فى بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، أن قرار تثبيت الفائدة يعكس استمرار التضخم المرتفع وعدم استقرار التوقعات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن "معدل التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا جدا" وأنه "سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف".

وأكد البنك أنه "يجب الاستمرار في اليقظة تجاه المخاطر الصعودية للتضخم"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية في المستقبل.

"مستوى عال من عدم اليقين"

وأشار مجلس البنك إلى "مستوى عال من عدم اليقين" بشأن التوقعات الاقتصادية الدولية، مضيفا أن هذه المعطيات تؤكد ضرورة "البقاء يقظين تجاه المخاطر المحتملة على التضخم".

كما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته للطلب العام من يونيو 2025 حتى ديسمبر 2026، كما رفضت الحكومة الاقتراحات التي تشير إلى أن سياساتها تساهم في زيادة الأسعار. 
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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