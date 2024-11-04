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بالأرقام، ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر - أخبار كلمتك

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بالأرقام، ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر - أخبار كلمتك

بالأرقام، ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات سيارات  الـSUV بالسوق المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعد سيطره شيري علي المركز الاول.

ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر
 ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك،  تصدر سيارات شيري، العائلية مبيعات  للسيارات بمصر في الفترة من يناير الي سبتمبر الماضي 2024، وجاء ترتيب السيارات من فئة SUV-C بمصر خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:

1- سيارات شيري تيجو 7 بـ 2.727 سيارة وحصة 19%.
2- سيارات كيا سبورتاج 2.091 سيارة وحصة 15%.
3- سيارات شيري تيجو 4 برو 1.541 سيارة وحصة 11%.
4- سيارات MG RX5 Plus بـ 1.043 سيارة وحصة 7.
5- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 684 سيارة وحصة 5%.
6- سيارات رينو أوسترال 574 سيارة وحصة 4%.
7- سيارات أوبل جراند لاند 527 سيارة وحصة أقل من 4%.
8- سيارات MG HS بـ 471 سيارة وحصة 3%.
9- سيارات بايك X55 بـ 463 سيارة وحصة 3%.
10- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة 3%.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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