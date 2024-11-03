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حركة مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية - أخبار كلمتك

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حركة مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية - أخبار كلمتك

حركة مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:14 مساءً - مؤشر الدولار، ارتفع مؤشر الدولار خلال حركة التداولات العالمية، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بعد الهبوط الأخير في المؤشر خلال تعاملات أكتوبر نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي، ليلامس مؤشر الدولار مستوى 104.32 نقطة للبيع بحركة التداولات العالمية.

حركة مؤشر الدولار عالميا 

 حقق سعر مؤشر الدولار اغلاقا جديدا جديد عند مستوى 104.32 نقطة، كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحفيز السعر لاستئناف الصعود ليضغط قريبا عند مستوى 105 نقاط. 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

 

الدولار، كلمتك 

 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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