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الرئيسية مال واقتصاد

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا - أخبار كلمتك

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فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا - أخبار كلمتك

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر وثيق وهذا ما أكدته مديرة الصندوق في زيارتها للقاهرة اليوم واجتماعها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء".

 

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "صندوق النقد الدولي يؤكد على نجاح مصر في مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم كل الظروف المحيطة".

 

توقعات التضخم بنهاية العام المالي 

وتابع:"التضخم لا يزال مرتفع ولكن هناك مؤشرات لانخفاضه بشكل تدريجي الفترة المقبلة، ووفقا لتوقعات صندوق النقد أن ينخفض بنهاية العام المالي الحالي إلى 21%".

حزمة حماية اجتماعية

ولفت: إلى أنه لابد من وجود حزم حماية إجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل تنفيذ برنامج صندوق النقد وارتفاع الأسعار.

تعرف على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر (إنفوجراف)

مديرة صندوق النقد: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف (صور)

تصريحات مديرة صندوق النقد

وأكمل: "أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد في تصريحاتها الإيجابية بشأن مصر، وأن الصندوق سيبدي مرونة في التعامل مع مصر، وارتفاع الوقود والكهرباء 3 مرات متتالية كانت لها اَثار سلبية كبيرة على المواطنين".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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