ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأحد 3 نوفمبر 2024، أول جلسات شهر نوفمبر.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% عند مستوى 30969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% عند مستوى 38369 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% عند مستوى 13569 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% عند مستوى 8159 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوى 11359 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% عند مستوى 3200 نقطة.

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