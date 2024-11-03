رئيس التمثيل التجارى يعقد اجتماعات مع مؤسسات أمريكية لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - عقد رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله على هامش زيارته للعاصمة واشنطن لعقد الدورة السادسة من مفاوضات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار بين البلدين اجتماعات مع كل من غرفة التجارة الأمريكية بحضور عدد من كبرى الشركات الأمريكية وكذا اجتماعا مع الجمعية الأمريكية لمنتجى ومصنعى الألات والمعدات.

استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية



تم خلال الاجتماعات استعراض الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية سواء بالنسبة للسياسة المالية أو النقدية وكذا ما يتم من مجهودات لإصلاح المنظومة الضريبية بخلاف المجهودات الحالية للدولة المصرية لتشجيع ودعم القطاع الخاص فى كافة المجالات للوصول إلى نسبة مشاركة من جانبه في الناتج القومي الإجمالي تصل الى نحو ٧٠% بحلول عام ٢٠٣٠

تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسيته

كما تم استعراض ما تقوم به حاليًّا الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسيته والعمل على توفير كافة السبل لاتاحة كافة العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبي بما فيها توفير الأراضي المرفقة والبنية التحتية إلى جانب ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة بتكلفة تنافسية للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وكذا ما تتمتع به من موقع جغرافي إلى جانب اتفاقات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات والتي تتيح للمستثمر مزايا كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالتصدير للأسواق الخارجية.

8 مليار دولار أمريكي حجم الاستثمارات الأمريكية الى مصر

وقد أبدت الشركات الأمريكية المشاركة فى الاجتماع اهتمامًا كبيرًا بهذه التطورات وأكدت على اهمية تأثير الإجراءات الحالية التى تقوم بها الحكومة فى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر والتي تبلغ حاليًّا نحو 8 مليار دولار أمريكي.

وعلى الجانب الآخر، استعرض رئيس التمثيل التجاري مع الجمعية الأمريكية لمنتجي الآلات والمعدات فرص الاستثمار في مصر في مجال التصنيع وتعميق الصناعة وإمكانيات استفادة الشركات الامريكية من السوق المصرى حال التصنيع فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة للاستفادة بالاعفاءات الجمركية لوجود اتفاقيات التجارة الحرة الى جانب الاستفادة بانخفاض تكلفة العمالة والطاقة وغيرها من عوامل الإنتاج وكذا ارتفاع العائد على المال المستثمر مقارنة بمعظم دول العالم، الى جانب إمكانيات التعاون المشترك بين شركات المقاولات المصرية والشركات الأمريكية العاملة فى تصنيع المعدات المستخدمة فى مشروعات البنية الأساسية فى التقدم سويًّا للدخول في المناقصات الكبرى التي تطرحها الدول الأفريقية في هذا المجال.

كما أبدت الجمعية الأمريكية رغبتها في دعوة وفد من الشركات المصرية العاملة في مجال الإنشاءات للمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة لهذا المجال خلال الفترة المقبله لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأولها فى مايو ٢٠٢٥

وأبدت الجمعية اهتمامًا كبيرًا ببحث سبل الاستثمار في مصر في الفترة المقبلة في مجال تصنيع المكونات والمعدات المختلفة والتي سيقوم الجانب المصري بإرسال الفرص المتاحة لهم في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

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