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بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر - أخبار كلمتك

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بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر - أخبار كلمتك

بيع الأصول كلمة السر، خبير يكشف أبعاد تقرير فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - كشف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، عن معنى رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، وعلاقته بالاقتصاد المصري، معتبرًا أنه يعكس تحسن في السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسنًا في الاقتصاد.

تصنيف فيتش عن التصنيف الائتماني لمصر


وقال هاني توفيق إن التصنيف الائتماني للاقتصاد لا يزال متدنيًا للغاية، ويسبقه 15 تصنيفًا أفضل، مطالبًا بعمل إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري.    
وأضاف معلقا على ما أعلنته وكالة فيتش من رفع التصنيف الائتماني لمصر: "بخصوص رفع التصنيف الائتمانى لمصر، فهو يعكس تحسن فى السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسنًا فى الإقتصاد."
وتابع: "وثانيًا هو مازال تصنيفًا متدنيًا للغاية يسبقه ١٥ تصنيفًا افضل. لانملك إلا الدعاء للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري".

 

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فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل


الجدير بالذكر أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت ذلك إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

تصنيف فيتش للإئتمان المصري، كلمتك
تصنيف فيتش للإئتمان المصري، كلمتك


وذكرت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب في سوق الدين، بالإضافة إلى التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية.

التحسن الظاهري في بعض المؤشرات


يذكر أنه في مايو 2024 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية عند "B-"، وترتكز وجهة نظر فيتش على تحسن ملحوظ في مؤشرات التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب، ويرجع هذا التحسن لاتفاق مشروع رأس الحكمة.
وقال هاني توفيق عن تقييم فيتش آنذاك: "إن التحسن الظاهري في بعض المؤشرات لا يعكس بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا شاملًا"، مشيرًا إلى أن التحسن في مؤشرات السيولة ناتج بشكل أساسي عن دخول أموال ساخنة قصيرة الأجل، ترتبط بعمليات بيع بعض الأصول المصرية، وليس عن نمو اقتصادي حقيقي."

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر، كلمتك
فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر، كلمتك

كما حذر هاني توفيق من مخاطر هروب الأموال الساخنة، خاصة في ظل استمرار عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، ما قد يلحق ضررًا بالجنيه المصري، ويعطل مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف هاني توفيق أن "التحسن الطفيف في بعض المؤشرات قد لا يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، والتي تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد المصري."
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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