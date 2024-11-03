اليابان تجري تغييرات جديدة على سيارات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:08 صباحاً - سيارات تويوتا، حرصت اليابان على إجراء تعديلات كبيرة على سياراتها لاندكروزر، قبل مشاركتها في فعاليات معرض سيما في مدينة لاس فيجاس، لتصبح سيارة مخصصة للطرق الوعرة، ذات التصآميم التي تشابه بيئة الصحراء.



وحرصت تويوتا على إزالة الأعمدة C وD من سيارة لاندكروزر، واستبدلت السقف بسقف ناعم، كما أضافت بعض الصلابة الإضافية للتعويض عن نقص المعدن، كما تحتوي سيارة لاندكروزر على أبواب نصفية، ومصدات ممتدة، وإطارات للطرق الوعرة، وشريط إضاءة، وترقيات قوية مثل مصدات فولاذية وألواح انزلاق معززة، حتى أنها تحتوي على باب خلفي نصفي عملي مع إطار احتياطي يتأرجح للخارج لسهولة الوصول إليه.



تويوتا تحول أفضل سيارتين إس يو في لديها لسيارات كشف

وفيما يخص سيارات فور رانر، وتتخلى الشاحنة عن الأبواب الخلفية والنصف الأخير من سقفها في مكان كابينة مفتوحة مع قضيب تدحرج ومساحة لألواح التزلج، وتتميز بطلاء بلون المحيط ثنائي اللون مع لمسات فيروزية، وعجلات وإطارات للطرق الوعرة، ونظام تعليق مرتفع قليلًا.

وزودت السيارة بمحركً رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لترًا مزودًا بشاحن توربيني ينتج 278 حصانًا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن.متر، ولكنه مزود بعادم مخصص يمنحه صوتًا أعمق، وكل هذا مقترن بنفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي الدائم.

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