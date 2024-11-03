كل ما تريد معرفته عن فتح الحساب الجاري للشركات في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 06:16 صباحاً - يقدم البنك الزراعي خدمه فتح حساب جارٍ للشركات، وتشمل قائمة مزايا الحسابات للشركات في البنك الزراعي:

مزايا الحسابات الجارية للشخصيات الإعتبارية بالعملة المحلية:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر.

إمكانية السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري).

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية عمل تعليمات مستديمة (مثل تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية (تتحدد بناء على رغبة العميل).

فيما تشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي مايلي:

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الإعتبارية 1000 جنيه.

من لهم حق فتح الحساب:

الشخصيات الإعتبارية فقط.

اما المستندات المطلوبة لاتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل

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