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تصل لـ 75%، عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2024 - أخبار كلمتك

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تصل لـ 75%، عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2024 - أخبار كلمتك

تصل لـ 75%، عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 05:08 صباحاً - تستعد المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية ليوم الجمعة البيضاء «البلاك فراي داي» التي تحل هذا العام يوم 29 نوفمبر الجاري، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الذي يعد أحد المواسم التي يقبل المستهلكين خلالها على الاستفادة من الخصومات المقدمة.

عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2024 تصل لـ 75% 

وبدأت المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية إعلان العروض والخصومات خلال يوم الجمعة البيضاء 2024، وتبدأ عروض الجمعة البيضاء من 7% وحتى 75 % هذا العام.

أبرز عروض الجمعة البيضاء 2024

ومن أبرز عروض الجمعة البيضاء 2024، خصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمفروشات والملابس؛ فضلًا عن الإكسسوارات والشنط والأحذية والمنتجات الجلدية، إضافة إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والجسم.

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تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

40% تخفيضات الجمعة البيضاء على الملابس الجديدة

وأعلنت عدد من محال الملابس الشهيرة من العلامات التجارية الكبيرة «البراند» خصومات الجمعة البيضاء 2024 على «الكوليكشن الجديد» أو تشكيلات الملابس الجديدة في الموسم الشتوي، وتراوحت الخصومات من 30 إلى 40%.

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تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

18% تخفيضات على الهواتف المحمولة

وبالنسبة للعروض والخصومات على أجهزة الهاتف المحمول ضمن الجمعة البيضاء فوصلت لـ 18% على بعض أنواع الهواتف.

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تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، كلمتك

تصل لـ 65% عروض الجمعة البيضاء على الساعات الذكية

 وتضمنت عروض الجمعة البيضاء 2024 أيضًا تخفيضات تتراوح ما بين 28 و65% على الساعات الذكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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