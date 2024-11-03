ما هي أعلى المحافظات في معدلات المواليد؟ «الإحصاء» يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:15 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.

انخفاض معدل المواليد

ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023.

أعلـــــى المحافظات في معــدلات المــــواليد

حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب.

أقل المحافظات في معــدلات المــــواليد

سجلت محافظات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقـل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

الساعة السكانية

وكان عدد السكان قد بلغ (106 ملايين نسمة) يــوم الخميس الموافق 8 /2 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

الإحصاء: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.