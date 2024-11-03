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الرئيسية مال واقتصاد

ما هي أعلى المحافظات في معدلات المواليد؟ «الإحصاء» يجيب - أخبار كلمتك

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ما هي أعلى المحافظات في معدلات المواليد؟ «الإحصاء» يجيب - أخبار كلمتك

ما هي أعلى المحافظات في معدلات المواليد؟ «الإحصاء» يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:15 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.

 

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انخفاض معدل المواليد 

ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023.

 

 أعلـــــى  المحافظات في معــدلات المــــواليد 

 

 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب.

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 أقل المحافظات في معــدلات المــــواليد 

سجلت محافظات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية)  أقـل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

 

 

الساعة السكانية

وكان عدد السكان قد بلغ (106 ملايين نسمة) يــوم الخميس الموافق 8 /2 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. 

 

الإحصاء: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة

الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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