بعد سلسلة إرتفاعات، الجنيه الذهب ينخفض 160 جنيها خلال يومين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - تراجع سعر الجنيه الذهب خلال أمس واليوم بقيمة تصل إلى 160 جنيها فى سعر الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية.

ووصل سعر الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق 30160 جنيها

الزيادة فى سعر الجنيه الذهب فى شهر أكتوبر

وكان قد ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الشهر الماضى بقيمة تتجاوز 1680 جنيها فى الأسواق المحلية.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.

شعبة الذهب والمجوهرات تكشف أسباب هبوط الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تحركات قوية جدًا وعنيفة في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، في تصريحات تلفزيونية، أن سعر أونصة الذهب في الأسبوع الماضي وصلت لـ 2790 دولار للوقية، وأن هذه الأسعار تتحرك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر على العالم.

ولفت إلى أن أسعار الذهب خلال أمس فقط، شهدت انخفاضات وسعر أونصة الذهب سجلت 2740 دولار، أي هبطت الأسعار 50 دولار، وهذا له تأثير على السوق المحلي، فأسعار الذهب المحلي ينخفض بانخفاض الذهب العالمي.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة لها تأثير كبير على أسعار الذهب، ولكن الذهب استثمار آمن، ولا يوجد مشكلة من شراء الذهب وتخزينه.

نصح رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشراء الذهب في الوقت الحالي إذا كان بهدف الادخار والاستثمار على المدى الطويل.

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