بعد تقرير وكالة فيتش، خبير اقتصادي يكشف العائد من رفع تصنيف مصر الائتماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:43 مساءً - قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة فيتش لـ التصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B في غاية الأهمية، وهي عبارة عن نظرة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية.

زيادة العملات الأجنبية والاستثمارات



وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السوق المصري شهد زيادة في عدد العملات الأجنبية، وأن هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات داخل مصر، وكل هذا أدى إلى التقديرات الصادرة من وكالة فيتش.

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تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وتابع الخبير الاقتصادي: «صندوق النقد الدولي أعد تقريرا بالأمس عن قدرات مصر الاقتصادية وزيادة معدلات النمو وزيادة القدرة الاقتصادية للالتزامات الخارجية في تحجيم التضخم، وكل هذا أدى إلى أن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن قرار وكالة فيتش يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.

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