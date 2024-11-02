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نيسان تستدعي 4063 سيارة في أمريكا الشمالية - أخبار كلمتك

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نيسان تستدعي 4063 سيارة في أمريكا الشمالية - أخبار كلمتك

نيسان تستدعي 4063 سيارة في أمريكا الشمالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أعلنت شركة "نيسان أمريكا الشمالية" عزمها استدعاء 4036 سيارة، وذلك وفق مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة، على الإنترنت، ويشمل الاستدعاء سيارات نيسان زد إنتاج 2023-2024.

 تراجع كبير في صافي دخل الربع الأول

وكانت قد أعلنت شركة السيارات اليابانية نيسان موتور فى وقت سابق، عن تراجع كبير في صافي دخل الربع الأول حيث أن المنافسة السوقية القوية قيدت النمو.

وبلغ صافي الدخل في الربع الأول 9ر28 مليار ين (188 مليون دولار) مقارنة بـ5ر105 مليار ين قبل عام.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى مليار ين من 6ر128 مليار ين فيما ارتفعت الإيرادات إلى 3 تريليونات ين من 92ر2 تريليون ين العام الماضي.

وقالت نيسان إن الأرباح تأثرت بزيادة حوافز المبيعات ونفقات التسويق لتلبية المنافسة الشديدة في المبيعات وتحسين المخزون ولا سيما في الولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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