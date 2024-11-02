مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد - أخبار كلمتك

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - قال حمادة إبراهيم نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد عام منتجي الدواجن: إن أسعار البيض والدواجن تشهد انخفاض ملحوظ في نفس التوقيت من كل عام.


سعر بيض المائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سعر البيضة حاليا يتراوح ما بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.


وزن البيض المحلي والمستورد

ولفت إلى أن وزن كرتونة البيض المستورد من تركيا يصل الي كيلو و600 جرام بينما المصري يصل إلى 2 كيلو وبالتالي سعر المنتج المحلي أرخص.

 

سبب انخفاض البيض البلدي


وأشار إلى أن السبب وراء انخفاض أسعار البيض البلدي يرجع الى زيادة الانتاج من السلالات المحلية.

 

 

مفاجأة بشأن سعر ووزن البيض التركي المستورد

من جانبه قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك:"وزن كرتونة البيض المحلي يصل الي كيلو و450 جرام، بينما وزن كرتونة البيض التركي 2 كيلو و200 جرام ".


 

البيض التركي يفقس فشل الحكومة

أسعار البيض تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. «العسقلاني»: المستورد أظهر الخلل في المنظومة المحلية.. «المنوفي»: لا نشجع استمرارية الاستيراد

 

ولفت: "سعر كرتونة البيض التركي في تركيا 80 جنيها مصري، ويصل لمصر أرخص من المنتج المحلي وهذا حرام ".

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق