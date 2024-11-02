مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح - أخبار كلمتك

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - تعويم الجنيه، كشف الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه مع الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار بالبنوك.

 

 

توقعات حدوث تعويم جديد للجنيه

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه من الصعب حدوث تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.

 

مدبولي: مفيش تعويم للجنيه قريبا.. ونراجع برنامج صندوق النقد الدولي

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح


أسباب عدم تعويم الجنيه

وأوضح: من الصعب جدا حدوث تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة لوجود حصيلة دولارية كبيرة في السندات والاستثمارات المباشرة وعودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها الطبيعية مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

سعر الصرف المرن

في حديث اَخر،  كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حقيقة إقبال مصر على تعويم جديد للجنيه أو تحريك لسعر الصرف.

وأوضح “معيط” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد”، أن مصر لديها سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، ووجود تعويم جديد شائعة مغرضة، وجزء من حرب الشائعات على مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق