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خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات نقدية خارجية بشكل أكبر بعد رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

خفض سعر الفائدة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من خلال وكالة فيتش من شأن أن يؤدي إلي انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة التي تصدر بـالدولار.

 

إجراء بعد مفاوضات صندوق النقد الدولي

ولفت إلي أن من المنتظر تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتوسع في برنامج الحماية الاجتماعية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة بعد إعلان رفع التصنيف الائتماني لمصر.

 

إعلان وكالة فيتش 

ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية
 

وأرجعت فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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