خبير اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات نقدية خارجية بشكل أكبر بعد رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

خفض سعر الفائدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من خلال وكالة فيتش من شأن أن يؤدي إلي انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة التي تصدر بـالدولار.

إجراء بعد مفاوضات صندوق النقد الدولي

ولفت إلي أن من المنتظر تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتوسع في برنامج الحماية الاجتماعية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة بعد إعلان رفع التصنيف الائتماني لمصر.

إعلان وكالة فيتش

ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية



وأرجعت فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.