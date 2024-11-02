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هل يتيح بنك القاهرة سحب الحوالة من ماكينات الصراف الآلي؟ - أخبار كلمتك

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هل يتيح بنك القاهرة سحب الحوالة من ماكينات الصراف الآلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتيح بنك القاهرة سحب الحوالة من ماكينات الصراف الآلي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانيه سحب الحوالة من ماكينات الصراف الآلي.

ويسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء  الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.

سحب الحوالة من ماكينات بنك القاهرة 

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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