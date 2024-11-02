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تراجع أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

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تراجع أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - فقدت أسعار الذهب على مدار يومين نحو 20 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق وسط حالة من الترقب لاجتماعات الفيدرالى الأمريكي القادمة على المستوى العالمى وزيارة رمسئولى صندوق النقد الدولى.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهات.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 3160 جنيهًا.

 

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

ومع اقتراب الاجتماع قبل الأخير للفيدرالي بشأن الفائدة خلال 2024، والمقرر له يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، توجد هناك حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وبالتحديد الناشئة، حتى تتمكن من الحصول على انفراجة من الضغوط المستمرة التي عانت منها على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

مصير الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة

 وهناك العديد من التوقعات حول مصير الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة، سواء المرتبطة بالعام الحالي، أو 2025، حيث تشير التوقعات أنه من المتوقع أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة 50 نقطة أساس خلال 2024، بالإضافة إلى الخفض بنسبة 1% خلال العام المقبل، و0.5% في عام 2026، في محاولة للسيطرة على التضخم وضبط الأسواق ومنع الاقتصاد من التعرض للركود.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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