ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، رفعت وكالة فيتش مساء أمس الجمعة، الأول من نوفمبر، التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ 2019، فى مؤشر إيجابي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.

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فيتش، كلمتك

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟

فى ذات السياق، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شأنه أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد، بما يحسن موارد النقد الأجنبي، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوي 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، كلمتك

تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى

وأضاف الإدريسي قائلًا: تسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجذابة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.

كما يسهم رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية بما يدعم تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنويًّا.

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