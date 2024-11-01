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233.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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233.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

233.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:40 مساءً -  بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع المنصرم نحو 233.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,304 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 943 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

 واستحوذت الأسهم على 2.88 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 97.12 % خلال الجلسة.

 

تداولات نهاية أكتوبر

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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