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قيمة القرض الشخصي للمصريين في الخارج من بنك مصر - أخبار كلمتك

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قيمة القرض الشخصي للمصريين في الخارج من بنك مصر - أخبار كلمتك

قيمة القرض الشخصي للمصريين في الخارج من بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - يبحث العديد من عملاء بنك مصر في الخارج عن مميزات القرض الشخصي الذي يمنحه البنك لهم. 

واوضح مسؤولون البنك ان هناك قرض شخصي لعملاء الخارج وهو أكبر قيمه تمويل تصل الي 3 مليون جنيه مع أطول فتره سداد تصل الي 48 شهر. 

ويقدم بنك مصر خدمة للمغتربين في الخارج وهي BM Global لتسهيل العمليات البنكية لهم. 

فيما تعد قيمة التمويل عقاري أكبر قيمة تمويل وأطول فترة سداد تصل إلى 15 سنة. 

وهناك باقة من الامتيازات على بطاقات بنك مصر الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري كالتالي: 

  • دخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم مطارات العالم.
  • امكانيه اصدار بطاقات اضافيه.
  • باقة متنوعة من الخدمات غير الماليه ذات الامتيازات
  • خدمة الكونسيرج المتميزة (وهي تصفح وحجز الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات أثناء التنقل).

وتشمل الخدمات أيضا: 

  • السفر (حجز التذاكر والفنادق والانتقالات )
  • خدمات الترفيه والسياحة (حجز المطاعم –السينما والمسرح -تنظيم الحفلات)
  • تسهيل إصدار وتجديد الوثائق الحكومية ، للحجز والاستعلام لعملاء   BM Global VIP

وعند الاحتفاظ بمبلغ اثنين مليون جنيه مصري او بما يعادله من العملات الأخرى يمكنهم الاستفادة بمزيد من  المزايا الحصرية لعملاء VIP . 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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