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أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:35 صباحاً -  شهدت أسعار الذهب، استقرارا في الأسواق، ببداية تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر  2024.

أسعار الذهب اليوم 

وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30280 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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