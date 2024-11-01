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سعر كيلو الأرز الأبيض في أول نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر كيلو الأرز الأبيض في أول نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو الأرز الأبيض في أول نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - سعر الأرز، يبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز، استقرارا ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة  

 شهد سعر الأرز الشعير اليوم  الجمعة أول نوفمبر 2024، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

 

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة  رفيع الحبة 
سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم الجمعة  نحو 15 ألف جنيه.

 

الأرز الشعير اليوم الجمعة عريض الحبة 
 سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  الجمعة 16 ألف جنيه.

 

 

كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب
وسجل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب، اليوم 22 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك، يتراوح بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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