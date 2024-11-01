الصناعات الغذائية تناقش التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:13 صباحاً - تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برنامج تدريبي تحت عنوان "التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء" يوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحًا

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي في ضوء مبادرة " تدريبك في شركتك" التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB” الممول من وزارة الزراعة الأمريكية "USDA".



الصناعات الغذائية: نتعاون مع "المواصفات والجودة" في تقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية الصناعات الغذائية تنظم اليوم ندوة عن "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"

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