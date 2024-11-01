أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:36 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 2024.11.1 داخل الأسواق المحلية ووفق آخر تحديث لها، بعد أن فقد نحو 120 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30240 جنيهًا.

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