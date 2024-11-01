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البرميل تجاوز الـ 73 دولارا، قفزة في سعر النفط بعد تقارير استعداد إيران لضرب إسرائيل - أخبار كلمتك

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البرميل تجاوز الـ 73 دولارا، قفزة في سعر النفط بعد تقارير استعداد إيران لضرب إسرائيل - أخبار كلمتك

البرميل تجاوز الـ 73 دولارا، قفزة في سعر النفط بعد تقارير استعداد إيران لضرب إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:25 صباحاً - واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:29 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة في الجلسة السابقة.

أما خام برنت الذي ستُطرح عقوده تسليم يناير  فلم يبدأ التداول عليه بعد. وكانت عقود ديسمبر التي انقضى أجلها أمس الخميس ارتفعت 0.85 بالمئة إلى 73.17 دولار عند الإغلاق.

وتشير معلومات مخابراتية إسرائيلية إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الخامس من نوفمبر، حسبما نقل موقع أكسيوس أمس الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما.

وأضاف تقرير أكسيوس أن الهجوم من المتوقع أن يتم تنفيذه انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وذكر التقرير أن تنفيذ الهجوم من خلال فصائل موالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن أسعار النفط تتلقى دعمًا أيضًا من توقعات بأن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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