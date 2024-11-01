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عودة خدمات الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها بسبب التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

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عودة خدمات الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها بسبب التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

عودة خدمات الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها بسبب التوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:04 صباحاً - التوقيت الشتوي، عادت قبل قليل خدمات محافظ الكاش بشركات المحمول، للعمل بعد توقفها عدة ساعات، وذلك بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة. 

وكانت شركة فودافون كشفت أن خدمة فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات ستكون غير متاحة اليوم من الساعة 11 مساء الخميس 31 أكتوبر إلى الساعة 3 صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

 

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً ولمدة 5 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.


وكشفت أورنج أيضًا عن توقف خدمة محفظة الكاش من الساعة 11.30 مساء الخميس 1 نوفمبر لمدة 4 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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