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التوقيت الشتوي، مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تعديل الساعة - أخبار كلمتك

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التوقيت الشتوي، مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تعديل الساعة - أخبار كلمتك

التوقيت الشتوي، مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تعديل الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:31 صباحاً - الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 02:17 ص 11/1/2024 2:17:08 AM

مكتب بريد، كلمتك
مكتب بريد، كلمتك

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تأخير الساعة نتيجة التوقيت الشتوي، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواعيد عمل مكاتب البريد. 

 

مواعيد عمل مكاتب البريد بالتوقيت الشتوي

وتعمل مكاتب البريد بعد تأخير الساعة بنفس مواعيدها العادية، فيما عدا المكاتب التي تعمل يوم الجمعة فستكون مواعيدها من الساعة واحدة ظهرا حتى 8 مساء بدلا من الثانية ظهرا حتى 9 مساء. 

ويشهد البريد المصري في الوقت الراهن تطويرًا مستمرًّا في مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحيث تقوم هيئة البريد بتقديم خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.

تاريخ البريد المصري 

 

ويعود تأسيس البريد المصري الحديث إلى الخديوي إسماعيل حيث تأسست مؤسسة البريد المصري الحديثة من خلال شخص إيطالي في الإسكندرية اسمه كارلو ميراتى قام بإنشاء إدارة بريدية لتصدير واستلام الخطابات المتبادلة مع البلدان الأجنبية، وكان يتولى تصدير وتوزيع الرسائل نظير أجر وقام بنقل الرسائل بين القاهرة والإسكندرية من مكتبه بميدان سانت كاترين ولكن يتم الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد البريد المصري منذ عام 1865.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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