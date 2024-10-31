تحديث الصناعة يعقد ندوة عن أساسيات التصدير في محافظة أسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - عقد مركز تحديث الصناعة، ندوة للتعريف بأساسيات التصدير بديوان عام محافظة أسيوط، ويأتي هذا استمرارًا للتعاون المثمر بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتضمنت الندوة عرض للاتفاقيات التجارية والإجراءات الجمركية وطرق تنفيذ عقود التصدير وشهادات المنشأ والشروط التجارية الدولية مع عرض المزيج التسويقي للمنتجات فضلًا عن البحث عن الأسواق من خلال المنصات الإلكترونية.

وجاءت الندوة بحضور عدد من أعضاء تكتل الرمان وتكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط بحضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة التنفيذ المحلية بمحافظة أسيوط بمشاركة حوالي ٨٠ مزارعًا من تكتل الرمان وتكتل النباتات الطبية والعطرية.

أساسيات فتح أسواق جديدة للمزارعين ومساعدتهم على التصدير

وتم التعريف بأساسيات فتح أسواق جديدة للمزارعين ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم بأفضل الأسعار من خلال إختيار أفضل الأسواق للتصدير والتوافق مع المواصفات المطلوبة في المنتج من أجل تحقيق الاستدامة للتكتل والذي يمثل الهدف الرئيسي من أهداف الخطط التنفيذية لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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