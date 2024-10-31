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صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي - أخبار كلمتك

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صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي - أخبار كلمتك

صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني وسط  حالة ترقب المتعاملين تحسبًا لاحتمالية انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط في ظل الغارات الجوية الإسرائيلية وتقرير حول هجوم انتقامي محتمل من إيران.

صعود سعر خام غرب تكساس الوسيط 

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط متخطيًا مستوى 70 دولارًا للبرميل في أواخر التعاملات بعد أن أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) أن إيران تستعد لضربة انتقامية كبيرة على إسرائيل من العراق، وهو منتج رئيسي آخر في "أوبك".

 

 وكان سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع في وقت سابق 1% عند نحو 69 دولارًا للبرميل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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