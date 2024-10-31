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شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع تغيير التوقيت الشتوي، التفاصيل - أخبار كلمتك

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شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع تغيير التوقيت الشتوي، التفاصيل - أخبار كلمتك

شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع تغيير التوقيت الشتوي، التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:58 مساءً - كشفت شركات المحمول، عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداء من  الساعة 11 مساء إلى فجر غد الجمعة 1 نوفمبر، وذلك بالتزامن مع  بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة. 

خدمات محافظ الكاش 

وكشفت فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة اليوم من الساعة 11 مساء إلى فجر غد الجمعة 1 نوفمبر مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة. 

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً ولمدة 5 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

كما كشفت أورنچ عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر حتى فجر الجمعة 1 نوفمبر؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

وكانت محافظ المحمول قد كشفت مع بداية التوقيت الصيفي الماضي أيضا عن توقف الخدمة بالتزامن مع تغيير التوقيت الشتوي. 

وبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الشتوية من نهاية سبتمبر الماضي وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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