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خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:37 مساءً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه تباين أداء المؤشرات الخليجية في جلسة الخميس، نهاية الأسبوع. 

ففي المملكة العربية السعودية انخفض المؤشر الرئيسي بنسبه 0.10%، وهي تقدر بـ 12 نقطة ليصل الى 12007نقطة وسط قيم تداول تصل لـ 6 مليارات ريال.


وفي الكويت عاد المؤشر الكويتي 50 للمنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.65%، وهي تقدر ب 44 نقطة ليصل إلى 6453 نقطة، وسط قيم تداولات تصل إلى 45 مليون دينار.


وفي الامارات سيطر التباين على تعاملات مؤشرات الأسواق، وفي دبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.50% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل إلى 4626 نقطة.
 

وفي أبو ظبي تواجد مؤشر فوتسي ابوظبي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.09%، وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الى 9319 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية تزامنا مع نتائج أعمال الربع الثالث من العام

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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