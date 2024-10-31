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ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أغسطس - أخبار كلمتك

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ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أغسطس - أخبار كلمتك

ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أغسطس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي خلال شهر أغسطس الماضي.

إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع لمستوى قياسي

وأوضحت خلال تقريرها الشهري أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع 1.5% إلى مستوى شهري قياسي بلغ 13.4 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، ارتفاعا من 13.2 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.

ووفقا لـ «رويترز» أظهرت البيانات أنه يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 13.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، طلب جديد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة بين أبريل ومايو 2025.

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ارتفاع أسعار النفط وانخفاض المخزونات الأمريكية

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ارتفاع جديد بسعر النفط وسط تفاؤل بقوة الطلب على الوقود في أمريكا

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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